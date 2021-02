बसंत पंचमी पर रामलला के लिए तैयार हुई खादी की खास पोशाक

अयोध्या की श्रीरामजन्मभूमि में विराजमान रामलला को बसंत पंचमी के मौके पर खास पहनावा पहनाया जाएगा. इस मौके पर खादी से बने कपड़े तैयार किए गए हैं, जिनको बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया है.



फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने रामलला के लिए खादी से बनी खास ड्रेस को तैयार किया है. इस पोशाक को खादी इंडिया और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के सहयोग से बनाया गया है.

