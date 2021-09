उप्र: 'ये है आपकी इलाज की नंबर 1 सुविधा', बुखार से बच्चों की मौत पर हमलावर प्रियंका गांधी

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा समेत कई जिलों में वायरल और डेंगू का कहर जारी है. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है. प्रियंका गांधी ने कहा, उप्र में फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा समेत कई जगहों पर बुखार से बच्चों समेत 100 लोगों की मौत हो जाने की खबर बहुत ही चिंताजनक है.

प्रियंका गांधी ने एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, उप्र में फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा व अन्य कई जगहों पर बुखार से बच्चों समेत 100 लोगों की मौत हो जाने की खबर बहुत ही चिंताजनक है. उप्र सरकार ने अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं. अस्पतालों का हाल देखिए. ये है आपकी इलाज की नंबर 1 सुविधा.



दूसरी लहर से नहीं सीखा सबक

प्रियंका ने कहा, यूपी में वायरल फीवर से 100 से अधिक लोगों की जान जाने की खबर पर ध्यान देने की जरूरत है. क्या यूपी सरकार ने दूसरी लहर में कोरोना के प्रबंधन के चलते हुए भयावह नतीजों से कोई सबक नहीं सीखा है. प्रियंका ने कहा, सभी संभावित संसाधनों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, बीमारी को फैलने से रोकने और सावधानी बरतने के लिए लगाना चाहिए.

The news of over 100 lives being lost to a viral fever in UP needs immediate attention.

Has the UP government not learnt any lessons from the horrific consequences of its disastrous Covid management in the 2nd wave? 1/2