देश में ऑक्सीजन संकट, डॉक्टर कफील बोले- 2017 में मुद्दा उठाया तो जेल में डाल दिया गया

देश में कोरोना की महामारी कोहराम मचा रही है. अस्पतालों में बेड नहीं हैं तो ऑक्सीजन का भी संकट है. देशभर के कई इलाकों से ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना संक्रमितों के दम तोड़ने की खबरें आ रही हैं. ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर गैर बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) सरकार वाले कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है. वहीं, अब इसे लेकर डॉक्टर कफील खान का दर्द भी छलक आया.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई बच्चों की मौत के बाद सरकार का कोपभाजन बने डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट कर कहा है कि साल 2017 में मैंने जब ऑक्सीजन क्राइसिस का मुद्दा उठाया था, तब किसी ने भी मुझे गंभीरता से नहीं लिया. मुझे जेल में डाल दिया गया. डॉक्टर खान ने कहा है कि तब से ही लगातार बेहतर स्वास्थ्य नीति के लिए मांग करता रहा.

In 2017,When I raised th issue of crisis in procurement of Oxygen, nobody took me seriously.

instead thrown in Jail😢



Since then have been demanding better health policy - #HealthForAll



Today the whole nation is suffering due to oxygen shortage -plz wake up 🙏@drharshvardhan pic.twitter.com/cL4R83YwtT