मायावती का जन्मदिन कल, ट्वीट कर बोलीं- सादगी से मनाएं, कोरोना गाइडलाइन्स का रखें ध्यान

बहुजन समाज पार्टी की नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 15 जनवरी यानी कल जन्मदिन है. हर बार उनके जन्मदिन के अवसर पर बसपा समर्थक यूपी के अलग-अलग जिलों में जश्न मनाते हैं और मायावती भी रैली को संबोधित करती हैं. लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण मायावती ने अपने समर्थकों से खास अपील की है और सादगी से जन्मदिन मनाने को कहा है.



बसपा प्रमुख मायावती की ओर से गुरुवार को ट्वीट किया गया, ‘विदित है कि कल 15 जनवरी सन् 2021 को मेरा 65वां जन्मदिन है. जिसे पार्टी के लोग कोरोना महामारी के चलते व इसके नियमों का पालन करते हुए पूरी सादगी से तथा इससे पीड़ित अति-ग़रीबों व असहायों आदि की अपने सामर्थ के अनुसार मदद करके ‘जनकल्याणकारी दिवस‘ के रूप में मनाएं तो बेहतर.’

— Mayawati (@Mayawati) January 14, 2021

मायावती ने आगे जानकारी दी, ‘कल मेरे जन्मदिन पर स्वलिखित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बी.एस.पी. मूवमेन्ट का सफरनामा, भाग-16 व इसका अंग्रेजी संस्करण A Travelogue of My Struggle Ridden Life and BSP Movement, Vol.16 जारी होगा, जिसे पढ़कर आत्म-सम्मान व स्वाभिमानी मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी’.



आपको बता दें कि पूरे लॉकडाउन में मायावती की ओर से काफी कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया गया है. हालांकि, वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार कई मसलों को उठाती रही हैं. यूपी में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, साथ ही अभी पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है. ऐसे में बसपा इस बार किस रणनीति से आगे बढ़ती है, उसपर हर किसी की निगाहें हैं.