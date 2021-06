UP: अंबेडकर स्मारक शिलान्यास को मायावती ने कहा 'नाटक', स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति तेज हो गई है. एक तरफ मंगलवार को लखनऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का शिलान्यास हुआ. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इस कदम को मायावती ने 'नाटकबाजी' करार दिया. इसपर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर हमला भी बोला. मौर्य ने कहा कि बीजेपी के इस कदम से मायावती को खुश होना चाहिए.

बता दें कि मंगलवार को लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का शिलान्यास किया गया. इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. अंबेडकर की याद में बीजेपी सरकार द्वारा स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र बनाने पर मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा था.

President Kovind paid floral tributes to Dr Bhimrao Ambedkar and laid the Foundation Stone of 'Bharat Ratna Dr. Bhimrao Memorial and Cultural Centre, Lucknow' in a ceremony held at Lok Bhavan Auditorium, Lucknow. pic.twitter.com/WISA5AlaKO