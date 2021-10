Lakhimpur kheri: मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राणा को यूपी पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, किसानों से की थी मुलाकात

मुनव्वर राना की बड़ी बेटी और समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा को यूपी पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है. सुमैया राणा सोमवार को लखीमपुर खीरी गई थीं. वहां पर उन्होंने मृतक और घायल किसानों के परिजनों से मुलाकात की थी. इसी मामले को लेकर यूपी पुलिस ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक उन्हें सोमवार रात करीब 11 बजे के आसपास से नजरबंद किया गया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कई वीडियो और फोटो डाले हैं. एक ट्वीट में उन्होंने एक फोटो डाली है. इस फोटो में उनके साथ कई पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे हैं. साथ में महिला पुलिस कर्मी भी है. सुमैया राणा ने फोटो कैप्शन में लिखा है- आधी रात से कैद कर दी गई.

वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो डाला है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'बीजेपी की तानाशाही एक महिला के घर रात एक बजे फोर्स के साथ आती है और बेटी बचाओ की बात करते हैं. यूपी पुलिस शर्म करो.'

Bjp ki tanashahi ek mahila ke ghar raat 1 baje force ke sath police aati hai

Aur baat beti bachao ki karte hain shame on you u p police and up government @yadavakhilesh@ANI @ANINewsUP @PTI_News @aajtak pic.twitter.com/6PYHOW7uFL