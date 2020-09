हाथरस घटना: अंतिम संस्कार को लेकर महिला आयोग ने मांगा जवाब, NHRC में भी शिकायत

उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का बीती रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया. पुलिस पर आरोप है कि बिना परिवारवालों की मर्जी और मौजूदगी के ही पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया. इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से प्रदेश की पुलिस से सफाई मांगी गई थी, जिसपर अब जवाब आया है.



महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना में रात को ढाई बजे ही अंतिम संस्कार किया गया. ऐसा क्यों? महिला आयोग इसकी निंदा करता है.

The brother of the victim called and told my office that he and father of the victim was taken to the Cremation ground while the Cremation was on but were not allowed to see the face. https://t.co/ZfgKJYI21W