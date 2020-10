हाथरस कांड पर हमलावर कांग्रेस, महिला सुरक्षा पर आज चलाएगी ऑनलाइन कैंपेन

देश के अलग-अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है. सोमवार को कांग्रेस की ओर से एक ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के मसले को उठाया जाएगा.



कांग्रेस की ओर से #SpeakUpForWomenSafety शुरू किया जाएगा, जिसमें पार्टी के अलग-अलग नेता के साथ साथ आम लोगों की राय रखी जाएगी.



कांग्रेस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि पिछले छह वर्षों में भाजपा के शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं. महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून के शासन को बनाए रखने के बजाय, भाजपा ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के अपराधियों की रक्षा की है. हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महिला एक बार फिर सुरक्षित महसूस करे.

Speak Up for Equality

Speak Up for Security

Speak Up to demand a Safer India.



Send your videos to Speakup@inc.in

And we will amplify your voice. pic.twitter.com/DJSacyHJfP