Flood in UP & Rajasthan: उफान पर नदियां, हाइवे बंद...राजस्थान-यूपी के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

Flood like situation in UP & Rajasthan: मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है. यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है. इससे बांदा और हमीरपुर जिले के कई गांव पानी से घिर गए हैं. वहीं राजस्थान के धौलपुर में 80 गांवों का संपर्क जिला केंद्र से कट गया है.

Flood like situation in UP & Rajasthan