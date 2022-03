UP: दिल्ली जा रही ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कोच को धक्का लगाकर किया अलग, Video

मेरठ के पास दौराला रेलवे स्टेशन पर शनिवार को सहारनपुर से दिल्ली जा रही एक ट्रेन के इंजन और दो डिब्बों में आग लग गई. आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

ये ट्रेन सहारनपुर से आ रही थी, ट्रेन में जब आग लगी तो सबसे पहले कोच को अलग किया गया. इस दौरान कुछ यात्री कोच को अलग करने के लिए ट्रेन को धक्का लगाते नजर आए.

#WATCH | Uttar Pradesh: Fire broke out in engine & two compartments of a Saharanpur-Delhi train, at Daurala railway station near Meerut.



Passengers push the train in a bid to separate the rest of the compartments from the engine and two compartments on which the fire broke out. pic.twitter.com/Vp2sCcLFsd