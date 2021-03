बाइक्स ऑफ बिजनौर: लॉकडाउन के वक्त छूट गई थीं प्रवासियों की साइकिलें, अब लोग ले सकते हैं किराये पर

यूपी के बिजनौर जिले में जिला प्रशासन ने एक खास योजना की शुरुआत की है. इसका नाम 'बाइक्स ऑफ बिजनौर' रखा गया है. जिले की आम जनता को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना को जिले के अलग-अलग क्षेत्र से जिला मुख्यालय पर अपने काम के लिए आने वाले लोगों के लिए साइकिल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है.

बिजनौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस योजना के तहत बाहर से आने वाले मजदूर या अपने किसी भी कार्य के लिए जिला मुख्यालय पर आने वाले लोगों को किराए पर साइकिल दी जाएगी. इस योजना में लोगों को दी जाने वाली साइकिल का किराया भी मात्र 5 रुपये रखा गया है.

10 स्टैंड्स पर मिलेंगी साइकिलें

बिजनौर जिले के अलग-अलग हिस्सों से किसी काम से जिला मुख्यालय आने वाले लोग इन साइकिलों को लेकर शहर में अलग-अलग जगहों पर घूम कर अपने काम निपटा सकेंगे. बाद में अपना काम निपटाने के बाद घर जाने से पहले शहर में बने 10 बाइक स्टैंडों में से किसी भी स्टैंड पर इन साइकिलों को खड़ा कर कर वापस जाया जा सकता है.

Bikes of Bijnor- Waste to wealth 🚴🔃



An amazingly creative #bike sharing program to utilise cycles deserted by migrant labour during #COVID19!



The pilot project was started in Bijnor city, UP with 100 cycles & 10 cycle stands, under which local people renovate the cycles. pic.twitter.com/yVAxmbXBP3