यूपी के बलिया में पुलिस पर पथराव, ASP समेत कई पुलिसकर्मी घायल

उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस को भीड़ ने बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. जमीन विवाद में एक युवक की निर्मम पिटाई से आक्रोशित भीड़ ने एडिशनल एसपी को भी नहीं बख्शा. ग्रामीणों की ओर से किए गए पथराव में एडिशनल एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. भीड़ ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की. घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है.

यह घटना बलिया जिले की रसड़ा कोतवाली के कोटवारी मोड़ की है. रसड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र के धोवहीं गांव के निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ जमीन संबंधी विवाद में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई और उसकी बर्बर पिटाई का आरोप है. इससे आक्रोशित धोवहीं गांव के लोगों ने रसड़ा के कोटवारी मोड़ पर सड़क जाम कर दी. जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया.

Ballia: Locals block a road & pelt stones at police over alleged custodial torture of a man in Rasda area. SP Devendra Nath says, "Accused SHO & head constable have been suspended. Additional SP & some policemen are injured. FIR will be registered against ppl who pelted stones." pic.twitter.com/PP1DP9JHss