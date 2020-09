बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर फैसले से पहले अलर्ट, लखनऊ से अयोध्या तक सुरक्षा चाक चौबंद

बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आज लखनऊ स्थित सीबीआई विशेष अदालत का फैसला आ रहा है. इस बेहद संवेदनशील मामले में 28 साल बाद फैसला आ रहा है और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बीजेपी के कई बड़े नेता केस में आरोपी हैं. ये फैसला बड़ा है, लिहाजा यूपी में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है.

लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं. इसके अलावा अन्य संवेदनशील जिलों में भी पुलिस अलर्ट है. साथ ही सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है.

लखनऊ स्थित सीबीआई विशेष कोर्ट में सभी 32 आरोपियों को पेश होना है, इसे देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षाबलों की टीम ने फैसले से पहले सुबह के वक्त डॉग स्कवॉड के साथ इलाके का जायजा लिया. दूसरी तरफ अयोध्या में भी पुलिस अलर्ट पर है. जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं. बुधवार सुबह से ही पुलिस ने आने जाने वाले लोगों को चेक किया.

Lucknow: Security tighetened around Special CBI court. The court will pronounce its verdict today, in Babri Masjid demolition case. pic.twitter.com/ArCv47NDsB