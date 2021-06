अयोध्या: जोर-शोर से चल रहा राम मंदिर का काम, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने लगा नजारा

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर-शोर के साथ चल रहा है. अगस्त 2020 में मंदिर की नींव रखी गई थी, अब काम लगातार जारी है और इसका नज़ारा अब सैटेलाइट की तस्वीरों से भी साफ देखा जा सकता है.



सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राम मंदिर का काम चल रहा है. मंदिर स्थल पर अभी नींव का काम चल रहा है, जो अब अपना आकार लेती हुई दिख रही है.



श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जानकारी दी गई है कि ट्रस्ट लगातार मंदिर के निर्माण कार्य पर नज़र बनाए हुए है. एक्सपर्ट्स द्वारा सलाह भी दी गई है कि मंदिर की नींव में अतिरिक्त लेयर्स जोड़ी जाएं.



नींव के काम को लेकर 31 मई को ट्रस्ट द्वारा एक बयान दिया गया था. जिसमें ट्रस्ट की ओर से कहा गया, ‘श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव को लेकर एक्सपर्ट्स से चर्चा हुई, जिसके बाद तय किया गया है कि नींव का काम रोलर कॉम्पैक्टड कन्क्रीट से किया जाएगा. इस दौरान कुल 40-45 लेयर तैयार की जाएंगी.



ट्रस्ट के मुताबिक, अभी तक 1.20 लाख क्यूबिक मीटर मलबा निकाला जा चुका है और साफ किया गया है. एक बार जब सारा मलबा निकल जाएगा, तब नींव का काम मजबूती से आगे बढ़ेगा. अभी जिस तरह से लेयर डाली जा रही है, पूरी नींव में एक लेयर डालने में चार-पांच दिन का वक्त लगता है.

