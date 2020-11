BJP सांसद तेजस्वी सूर्या बोले- ओवैसी जिन्ना के अवतार, हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं KCR

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है. तेलंगाना में इन दिनों हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है. इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है. तेजस्वी सूर्या ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद अली जिन्ना के अवतार हैं, उन्हें वोट देने का मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है.



हैदराबाद में प्रचार कर रहे तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये सिर्फ एक निगम चुनाव नहीं है, अगर आप यहां ओवैसी को वोट देते हैं तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में मजबूत होता है. तेजस्वी सूर्या ने यहां केसीआर पर भी निशाना साधा और कहा कि वो हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं.

I thank BJYM karyakartas of Hyderabad for the warm welcome



Telangana has suffered from maladministration of TRS for long now



I'm confident that people of Hyderabad will bless BJP with a thumping majority in upcoming GHMC polls & pave way for clean & transparent governance pic.twitter.com/C8NqphXyvP