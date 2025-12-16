scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका, हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत

हैदराबाद के मलकाजगिरी स्थित वसंतपुरी कॉलोनी में सात साल की मासूम बच्ची की मौत से सनसनी फैल गई. आरोप है कि बच्ची को उसकी ही मां ने तीसरी मंज़िल से नीचे फेंक दिया. गंभीर हालत में गांधी अस्पताल में भर्ती बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका (Photo: Representational image)
मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका (Photo: Representational image)

तेलंगाना में हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. यहांवसंतपुरी कॉलोनी में सात वर्षीय मासूम बच्ची को कथित तौर पर उसकी ही मां द्वारा तीसरी मंज़िल से नीचे फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है. इस दर्दनाक घटना में बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई.

मृत बच्ची की पहचान शारोनी मैरी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल हालत में शारोनी को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही मलकाजगिरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने बच्ची की मौत को संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को जानबूझकर तीसरी मंज़िल से नीचे फेंका गया, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Murder suspect in custody of Agra Police (Photo-ITG)
आगरा में रिटायर्ड दारोगा ने गला दबाकर बेटी को मार डाला, फिर लाश को... 
Man killed of chinese string
बेटी को स्कूल छोड़कर आ रहे पिता की गर्दन में फंसा चाइनीज मांझा, दर्दनाक मौत 
Messi and Reddy
CM Revanth Reddy ने Lionel Messi के साथ खेला Football! 
मामले में एक न्यूरोसर्जन को भी अरेस्ट किया गया है.
सड़क पर 2 लाशें और सिरिंज... डॉक्टर का निकला कनेक्शन, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे 
साउथ के 5 शहर हैं निवेश के बेस्ट
दिल्ली-मुंबई की भीड़ छोड़िए, प्रॉपर्टी निवेश के लिए साउथ के ये 5 शहर हैं नए 'हॉटस्पॉट' 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के पीछे के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. बच्ची की मां से भी गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हादसा था या जानबूझकर की गई वारदात.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement