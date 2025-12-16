मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका, हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत

तेलंगाना में हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. यहांवसंतपुरी कॉलोनी में सात वर्षीय मासूम बच्ची को कथित तौर पर उसकी ही मां द्वारा तीसरी मंज़िल से नीचे फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है. इस दर्दनाक घटना में बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई.

मृत बच्ची की पहचान शारोनी मैरी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल हालत में शारोनी को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही मलकाजगिरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने बच्ची की मौत को संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को जानबूझकर तीसरी मंज़िल से नीचे फेंका गया, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के पीछे के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. बच्ची की मां से भी गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह हादसा था या जानबूझकर की गई वारदात.

