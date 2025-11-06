scorecardresearch
 

मध्य प्रदेश :ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दो की मौत, कई घायल

धार के पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार देर रात एक लुब्रिकेंट ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. हादसे में दो लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाने में चार घंटे से अधिक का समय लग गया. फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: AI-generated)
हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: AI-generated)

मध्य प्रदेश के धार जिले के पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार देर रात हुई एक भीषण आग की घटना ने इलाके को दहला दिया. शिवम इंडस्ट्रीज नामक एक लुब्रिकेंट ऑयल फैक्ट्री के परिसर में अचानक एक टैंकर में आग लग गई, जिससे दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए.

हादसे में दो लोगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग में हड़कंप मच गया. पिथमपुर के एसडीएम राहुल गुप्ता ने बताया कि घटना सेक्टर-3 स्थित फैक्ट्री में रात करीब साढ़े दस बजे हुई. टैंकर में लुब्रिकेंट ऑयल भरा हुआ था, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई. देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा टैंकर धधक उठा.

आग की चपेट में आने से 23 साल के नीरज और 35 साल के कल्पेश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं टैंकर चालक मनोज झा और फायर फाइटर दिलीप सिंह यादव गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इंदौर के अस्पताल रेफर कर दिया गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आग बुझाने के लिए इंदौर और पिथमपुर से चार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकलकर्मियों ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक टैंकर और फैक्ट्री के कुछ हिस्से पूरी तरह जल चुके थे.

एसडीएम राहुल गुप्ता ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती अनुमान के अनुसार, टैंकर में भरे लुब्रिकेंट ऑयल से उत्पन्न चिंगारी या ओवरहीटिंग के कारण आग लगी होगी. पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन से पूछताछ शुरू कर दी है.

 

---- समाप्त ----
