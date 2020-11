अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले- राहुल गांधी की सलाह सही थी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेट्स जो बाइडेन की जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. अशोक गहलोत ने कहा कि अमेरिकी चुनाव नतीजों से साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी की सलाह सही थी.

असल में, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रिश्तों को लेकर गहलोत ने तंज कसा है. उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सलाह में सही थे कि पीएम मोदी को अमेरिका की घरेलू राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए था.

पीएम मोदी के आमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप भारत आए. नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भव्य 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसी तरह मोदी अमेरिका पहुंचे और 'हाउडी मोदी' इवेंट में शरीक हुए. मोदी के अमेरिका के कार्यक्रम को लेकर यह कहा गया कि अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ाने के मकसद से यह इवेंट आयोजित किया गया था.

अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, 'राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सलाह दी थी कि पीएम मोदी को अमेरिका की घरेलू राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए था. अमेरिकी चुनावों के नतीजों से यह सही साबित हुआ.'

Rahul ji's advice has been widely appreciated across the spectrum, along with his other sensible pieces of advice including those related to #COVID19.