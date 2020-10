महाराष्ट्र विवाद पर अशोक गहलोत का ट्वीट- राज्यपाल की टिप्पणी गलत, संज्ञान में लें PM

महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच धार्मिक स्थल को लेकर हुए चिट्ठी विवाद में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री हुई है. अशोक गहलोत ने इस मसले पर बुधवार को ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील की है.



राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘राजस्थान में जब धार्मिक स्थल खोलने के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई थीं, तब सभी धर्मों के गुरुओं ने खुद ही धार्मिक स्थल ना खोलने का फैसला किया.’



अशोक गहलोत ने लिखा कि दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की है, वह बिल्कुल ठीक नहीं है. लोकतंत्र में इस तरह के बयान स्वीकार नहीं हैं. एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चिट्ठी लिखकर राज्यपाल ने एक सरकारी पद की गरिमा को गिराया है, ऐसे में प्रधानमंत्री को इस मामले में दखल देना चाहिए.

By writing such a letter to the Chief Minister, the Governor of Maharashtra has brought down the dignity of the high constitutional office. The PM must take cognizance in this matter.

