राजस्थानः करौली में पुजारी की हत्या को शिवसेना सांसद ने परेशान करने वाला बताया

राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में शिवसेना का बयान आया है. शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस जघन्य अपराध को परेशान करने वाला और अपमानजनक बताया है. उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है.

फिरहाल राजस्थान पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. परिवार की मांग है कि उन्हें जमीन का आवंटन किया जाए और उनके एक बच्चे को नौकरी दी जाए.

