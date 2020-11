गुर्जर आंदोलन: सरकार के साथ बनी सहमति, पटरियों की मरम्मत करते दिखे आंदोलनकारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल बैंसला की मुलाकात के बाद 6 बिंदुओं पर गुर्जर आंदोलन को लेकर सहमति बनी है. इसकी घोषणा आज गुर्जर संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भरतपुर के पीलूपुरा में रेल की पटरी पर जाकर करेंगे, जहां पर आंदोलनकारी पिछले 13 दिनों से रेल की पटरी पर बैठे हुए हैं. इसके साथ ही गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है.

एएनआई के मुताबिक गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा, 'हम कल रात सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंचे. समुदाय समझौता से सहमत है. हम ट्रैक खाली कर रहे हैं. सभी क्लिपों को फिर से लगा दिया गया है, जो कि बाहर निकाली गई थी. लाइन की जांच की जा रही है. जल्द ही ट्रेन सेवा फिर से शुरू होगी.' वहीं एक वीडियो भी सामने आया है, जहां आंदोलनकारियों ने सहमति बनने के बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मत की.

We came to an agreement with govt last night, community agrees with the settlement. We're vacating tracks, reinstalled all clips (on railway track) that were taken out. Gangman is checking the line, train service will resume soon. Agitation called off: Gurjar leader Vijay Bainsla https://t.co/r8MbaHBZFR pic.twitter.com/enTYVLj2im