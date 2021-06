वैक्सीन के लिए गहलोत ने लिखा PM मोदी को पत्र, जयराम बोले- वैक्सीन आपूर्ति में इतनी राजनीति

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान को अधिक वैक्सीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है. सीएम गहलोत ने पत्र में राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

कांग्रेस नेता जयराम ने उठाए सवाल

वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों को खराब दिखाने के लिए राज्यों को वैक्सीन आपूर्ति में इतनी राजनीति. पीएम कहते कुछ हैं और करते ठीक इसके विपरीत हैं.

अशोक गहलोत ने पत्र में लिखा है कि राज्य में वर्तमान में कोविड की स्थिति बेहतर है, क्योंकि मामलों में तेजी से कमी आ रही है. कोविड की इस दूसरी लहर का राज्य में अधिक प्रभाव था लेकिन हमने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर के साथ चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना शुरू कर दिया है. फिर भी तीसरी लहर की घटना को रोकने के लिए वर्तमान प्रयासों के साथ-साथ टीकाकरण ही एकमात्र तरीका है.

So much politics in vaccine supply to states to make non-BJP ruled states look bad. Typical of this PM. Says one thing and does exactly the opposite. https://t.co/InVd8u8UHv