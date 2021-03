राजस्थानः फोन टैपिंग विवाद पर सीएम गहलोत का बयान- जो बोलना था, विधानसभा में पहले ही बोल चुका

राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर सियासी घमासान मचा है. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधानसभा में सरकार की ओर से फोन टैपिंग की बात स्वीकार किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रही है. बीजेपी इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उन्हें जो कहना था, वह पहले ही कह चुके हैं.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फोन टैपिंग को लेकर विधानसभा में 14 अगस्त 2020 को ही अपनी पूरी बात रख चुका हूं. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का आपसी झगड़ा है. वर्चस्व की लड़ाई है. इसमें बेवजह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं. अनावश्यक रूप से हाउस को डिस्टर्ब किए जाने की कोशिश है.

सीएम गहलोत ने इस मसले पर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया. गहलोत ने कहा कि मैं खुद केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा हूं. आज पूरा देश डरा हुआ है. लोग फोन पर बात करने से डरते हैं. वे इस डर से वॉट्सएप या फेसटाइम से जुड़ने के लिए कॉल करते हैं कि उनकी बातचीत टैप हो रही है. राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा नहीं है. टेलीफोन इंटरसेप्ट करने के लिए कानून हैं और इन कानूनों के तहत ही टेलीफोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं.

Telephones are intercepted after approval of the competent authority under the provisions of Indian Telegraph Act 1885, Indian Telegraph (Amendment) Rules-2007 and IT Act 2000. The Govt. does not interfere in it at all.

