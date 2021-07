राहुल गांधी के बयान का अशोक गहलोत ने किया समर्थन, बोले- RSS की नीतियों का पार्टी करती है विरोध

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने शुक्रवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के आरएसएस (RSS) पर दिए गए बयान का खुलकर समर्थन किया है. गहलोत ने ट्वीट करके राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, "राहुल गांधी जी का बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हर कांग्रेसी निर्भीक होकर बीजेपी का मुकाबला करे. वे कांग्रेस के मूल्यों को दोहरा रहे हैं, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निहित हैं और जो आरएसएस की संकीर्ण, सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करती है.''

अशोक गहलोत ने यह ट्वीट न्यूज एजेंसी के राहुल गांधी से संबंधित ट्वीट पर किया है. उस ट्वीट में राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी को दिए गए बयान का जिक्र है. राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत से निडर लोग हैं, जो कांग्रेस में नहीं हैं. उन्हें पार्टी में लाया जाना चाहिए और (बीजेपी) से डरने वाले कांग्रेसियों को बाहर का दरवाजा दिखाया जाना चाहिए. हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा में विश्वास करते हैं. हमें निडर लोगों की जरूरत है.'' राहुल गांधी ने यह बयान पार्टी की सोशल मीडिया टीम की बैठक में दिया था.

Rahul Gandhi ji's statement is significant as he wants every Congressmen to take on BJP fearlessly. He is reiterating the values of INC, which are rooted in constitutional, democratic principles & which oppose narrow, communal policies of RSS. https://t.co/EzHbRPkLkP