सुखबीर बादल पर बरसे सीएम अमरिंदर, कहा- कृषि बिल पर आपका विरोध महज एक ड्रामा

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि बिल पर शिरोमणि अकाली दल की घेराबंदी की है. अमरिंदर सिंह ने कृषि बिल पर शिरोमणि अकाली दल के विरोध को ड्रामा करार दिया है. कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पहले सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र के कृषि से जुड़े अध्यादेश का समर्थन किया, बाद में उसे किसान विरोधी बताते हुए NDA से अलग हो गए और अब पूरे पंजाब में यात्रा करके ड्रामा कर रहे हैं.

बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के विरोध में शिरोमणि अकाली दल पंजाब में प्रदर्शन कर रही है. शुक्रवार को कई जगहों पर विरोध मार्च निकाला गया. विधानसभा में पंजाब सरकार के बिल का समर्थन करने वाली शिरोमणि अकाली दल अब उसका विरोध भी कर रही है. पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया है, वह सिर्फ दिखावा है. पूरे पंजाब को सरकारी मंडी घोषित करना चाहिए.

First @OfficeofSSBadal supported Centre’s malicious Farm Ordinances, then quit NDA calling it anti-farmer, then indulged in a whole lot of drama through yatras across Punjab, then your party voted for our amendment Bills, & now you are rejecting them. Are you sure you are ok?