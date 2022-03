पंजाब के युवाओं को भगवंत सरकार का तोहफा, 25 हजार पदों पर होगी भर्ती, पहली कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. पंजाब के सरकारी विभाग में रिक्त 25000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी. इसमें पुलिस महकमे के लिए 10 हजार पद शामिल हैं, जबकि 15 हजार अलग-अलग विभाग के लिए होंगे. एक महीने के अंदर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है. भगवंत मान ने होली की शाम खुद ट्वीट कर अपने मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया था. पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग और क्षेत्र को साधने की कोशिश की है. कैबिनेट गठन में माझा और मालवा क्षेत्र का दबदबा भी साफ झलक रहा है.

Chaired the first cabinet meeting. The Punjab cabinet has approved notification of 25,000 job vacancies within one month.



As we promised before the election, jobs opportunities for our Punjab's youth will be the topmost priority of AAP Govt.



