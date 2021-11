करतारपुर कॉरिडोर खुलने पर मत्था टेकने पहुंचे सीएम चन्नी, मोदी सरकार से की ये मांग

कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को डेढ़ साल बाद एक बार फिर सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है. इसके लिए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया अदा किया है.

बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी करतारपुर कॉरिडोर के फिर से खुलने के बाद अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने पहुंचे जिसके बाद ये कॉरिडोर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया.

करतारपुर कॉरिडोर से लौटने के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने ट्वीट किया, 'गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकने का अवसर पाकर अत्यंत धन्य महसूस कर रहा हूं. 'चारड़ी कला' और 'सरबत दा भला' के लिए प्रार्थना. आइए गुरु जी की प्रेम, शांति, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की शिक्षाओं का पालन करें.'

वहीं चन्नी ने कॉरिडोर को एक बार फिर से खोले जाने को लेकर कहा, 'मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कॉरिडोर को फिर से खोला है. उन्होंने कहा, पंजाब सरकार श्रद्धालुओं के लिए फ्री बस चलाएगी. जिन्हें करतारपुर कॉरिडोर जाने की अनुमति मिलेगी वैसे लोगों को राज्य सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी.'

