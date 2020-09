किसानों के मुद्दे पर सीएम अमरिंदर का निशाना, कहा- अकालियों को झूठ बोलना बंद करना चाहिए

किसानों से जुड़े बिल को लेकर देश में इस वक्त काफी घमासान देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं. वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अकाली दल को झूठ बोलना बंद करना चाहिए.

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, 'अकालियों को झूठ बोलना बंद करना चाहिए. 2017 के पंजाब चुनाव और 2019 के चुनावों में कांग्रेस के घोषणापत्रों में स्पष्ट रूप से एपीएमसी प्रणाली को मजबूत करना प्रस्तावित था. निजी लोगों और अनुबंध प्रणाली से सरकार की खरीद को प्रतिस्थापित करना नहीं था. बीजेपी के उलट, हमने स्पष्ट रूप से एमएसपी के साथ छेड़छाड़ से इनकार किया है.'

Akalis should stop lying. @INCIndia manifestos in 2017 Punjab elections & in 2019 LS polls clearly proposed strengthening APMC system & not replacing govt procurement with private players & contract system. We categorically ruled out tinkering with MSP, unlike @BJP4India.