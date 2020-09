कृषि कानून पर बवाल, अमरिंदर बोले- मेरा ट्रैक्टर, मैं फूंक रहा हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ?

कृषि कानून के विरोध में सोमवार को राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर में आग लगा दी. राजपथ में इंडिया गेट के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया. भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मसले पर निशाना साधा गया, तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब सोमवार को ट्रैक्टर में आग लगाए जाने पर सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया, ‘अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूंकना चाहता हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ है’.

आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली. दिल्ली में पंजाब यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुबह-सुबह इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर में आग लगाई. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

