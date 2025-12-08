जालंधर: इंडसइंड बैंक ATM से निकले कट-फटे और नकली नोट! ग्राहक ने वीडियो बनाकर शेयर किया

पंजाब के जालंधर के 66 फीट रोड पर स्थित इंडसइंड बैंक के ATM से कल देर शाम एक व्यक्ति ने रुपए निकाले, लेकिन जब नोट मशीन से बाहर आए, तो व्यक्ति और आसपास खड़े लोग हैरान रह गए. ATM से निकले 500-500 के नोट कटे-फटे, टेप लगे और नकली पाए गए. यह देखकर ATM से पैसे निकालने वाला राजबीर मौके पर वीडियो बनाकर सच उजागर किया.

और पढ़ें

राजबीर ने बना लिया वीडियो

ATM पर मौजूद अन्य लोग भी हैरान होकर हंगामा करने लगे और ATM में तैनात सुरक्षा गार्ड को खरी-खोटी सुनाई. राजबीर ने बताया कि वह शाम 7 बजे से सवा 7 बजे के बीच करीब 10 हजार रुपए निकालने ATM गया था, लेकिन जैसे ही नोट बाहर आए, उसके होश उड़ गए. उसने कहा कि नोट इतने खराब और नकली दिख रहे थे कि उसने पूरे मामले का वीडियो बनाया.

ड्राई क्लीनर दुकानदार शकूर ATM के पास ही मौजूद थे. उन्होंने बताया कि मशीन से नकली और कटे-फटे नोट निकले. उन्होंने कहा कि व्यक्ति को तत्काल जरूरत थी, लेकिन यह बैंक की गलती है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. शकूर ने यह भी कहा कि कुछ समय पहले भी ऐसी घटना हुई थी.

क्या बोले बैंक मैनेजर?

बैंक की ओर से जवाब में जालंधर के मॉडल टाउन स्थित इंडसइंड बैंक के मैनेजर अमित बब्बर ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार किया. हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि बैंक मामले की जांच कर रहा है और ATM के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि बैंक के अनुसार जो नोट निकले हैं, वे नकली नहीं हैं. बैंक ने नोट बदल दिए हैं और पूरे मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----