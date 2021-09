पंजाबः चन्नी कैबिनेट में अमरिंदर के कई मंत्रियों की छुट्टी तय! जाखड़ को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

पंजाब की कमान संभालने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के सामने अगली चुनौती नए मंत्रिमंडल के गठन की है. इस चुनौती से निपटने के लिए शुक्रवार देर रात तक दिल्ली में मंथन चला.

चरणजीत सिंह चन्नी आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नई कैबिनेट पर चर्चा की. पिछले कुछ दिनों में सीएम का दिल्ली का ये तीसरा दौरा रहा.



सूत्रों ने बताया कि चन्नी और पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच पंजाब मंत्रिमंडल में मंत्रियों के नाम तय करने को लेकर चली चर्चा के बाद सामने आया कि पिछली अमरिंदर सिंह सरकार के कुछ मंत्रियों को छुट्टी लगभग तय है. कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह बेहद खास गुरप्रीत सिंह कांगड़, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी (खेल मंत्री) और साधु सिंह धर्मसोत (सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री) को कैबिनेट से हटाया जा सकता है.

