कैप्टन अमरिंदर की तारीफ, सोनिया से नया CM चुनने का आग्रह, जानिए- विधायक दल की बैठक में क्या-क्या हुआ

पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित किए गए हैं. कांग्रेस विधायकों ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री पर फैसला कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है. बैठक से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे कुछ देर बाद राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया. उनके साथ ही पंजाब के सभी मंत्रियों ने भी पद से त्यागपत्र दे दिया.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थित विधायक भी मौजूद थे. 78 विधायकों के साथ बैठक की शुरुआत हुई और उसमें सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित हुए. बैठक में जो दो विधायक नहीं पहुंचे, उनमें खुद एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे. बैठक में पारित हुए दो प्रस्ताव में पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह की सराहना और दूसरा विधायक दल के नए नेता का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा चुनाव करना शामिल है.

'कैप्टन ने पूरी योग्यता के साथ किया नेतृत्व'

बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी काबिलियत और योग्यता के साथ नेतृत्व किया और बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी. जो चुनौतियां पंजाब के सामने थीं, उनका उन्होंने सामने किया और हल निकाले. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का फैसला लिया और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

We've sent two resolutions to party high command which was passed in Congress Legislative Party today. We're waiting for their (party high command) decision: AICC in-charge of Punjab, Harish Rawat



There was no discussion on name (CLP leader): Cong observer for Punjab, Ajay Maken