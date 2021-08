सिद्धू Vs कैप्टन: पंजाब में बगावत की आग में पड़ा पानी, 7 विधायकों ने किया किनारा

पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच तकरार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है. सूत्रों की मानें तो सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद अब उनके खेमे ने सीएम अमरिंदर के खिलाफ बगावत की तैयारी कर ली है. वहीं मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सिद्धू के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने एक बैठक की.

बैठक की जानकारी देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पार्टी के लोगों से मुलाक़ात की. उन्होंने ट्वीट किया कि त्रिपत बाजवा जी का फोन आया जिसमें उन्होंने आपात बैठक बुलाने के लिए कहा, पीपीसीसी कार्यालय में अन्य साथियों के साथ उनसे मुलाकात की. उन्होंने आगे लिखा कि आलाकमान को स्थिति से अवगत कराएंगे. ऐसे में सिद्धू के ट्वीट के बाद से ही पंजाब की राजनीति में हलचल मची हुई है.





Got a call from Tripat Bajwa ji asking for an emergency meeting... Met him along with other colleagues at the PPCC office.

Will appraise the high command of the situation. pic.twitter.com/n98QacvQhd