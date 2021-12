Parliament Winter Session Live Updates: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 17वां दिन, विपक्ष का हंगामा आज भी जारी

बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बैठक में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पर प्रेज़ेंटेशन दी कि देश को इस बिल की ज़रूरत क्यों है. उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें संबोधित किया और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने को कहा है.

निलंबित सांसदों के मामले पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उन्होंने संसद की गरिमा को कम किया है. उन्हें इसपर पछतावा होना चाहिए. अगर वे माफी मांगते हैं, तो सरकार निलंबन को रद्द करने के बारे में सोचेगी. यह संसदीय परंपरा रही है कि अगर किसी सांसद ने संसद की गरिमा को कम किया, तो उन्होंने माफी मांगी है.

They've (suspended MPs) lowered Parliament's dignity. They should have some remorse. If they apologise, Govt will think about revoking the suspension. It has been Parliamentary tradition if some MP does something to lower Parliament's dignity,they apologised: Union Min AR Meghwal pic.twitter.com/H8WxUyqpWa