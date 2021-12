Parliament Winter Session Live Updates: लखीमपुर खीरी मामले पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित

लोकसभा में राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले को उठाया. राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर हमें बोलने दिया जाए. राहुल गांधी ने मंत्री के इस्तीफ की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह अपराधी है, इन्हें सरकार से निकाल देना चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए.

We should be allowed to speak about the murder that was committed in Lakhimpur Kheri, where there was an involvement of the Minister & about which it has been said that it was a conspiracy. The Minister who killed farmers should resign and punished: Rahul Gandhi in Lok Sabha pic.twitter.com/BMnhJzL4BN