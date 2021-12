Parliament Winter Session Live Updates: शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन, कांग्रेस ने की सीमा मुद्दों पर पूर्ण चर्चा की मांग

कांग्रेस की संसदीय बैठक में, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सीमा विवादों के तीन-चरणीय समाधान पर, चीन-भूटान समझौता ज्ञापन पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. वहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने और उनके खिलाफ मामलों को वापस लेने जैसे मामलों पर, राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

वहीं बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीमा मुद्दों पर संसद में पूर्ण चर्चा की मांग की है. उन्होंने 12 सांसदों के निलंबन की निंदा करते हुए कहा कि 'हम निलंबित सांसदों के साथ एकजुटता से खड़े हैं.'

We demand a full-fledged discussion in Parliament on border issues: Congress interim chief Sonia Gandhi at the parliamentary party meeting



On suspension of 12 MPs, Gandhi says it is "unprecedented & unacceptable". "We stand in solidarity with the suspended MPs," she says pic.twitter.com/GhJaw8edud