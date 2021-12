Parliament Winter Session Live Updates: शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर 12 सांसदों को निलंबित किया, ताकि बिल आसानी से पास हो सकें. हमने सरकार से निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया था जिससे सदन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया.

Govt deliberately suspended the 12 MPs so that the bills could be passed easily. We requested the government to revoke suspension so that the House can run smoothly but they refused: Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/VvEsCo32TP