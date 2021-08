Parliament: ओबीसी आरक्षण बिल लोकसभा से दो-तिहाई बहुमत से पारित

राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने हाथ में काला बैंड बांधा और काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सदन में विपक्ष की आवाजा को दबाया जा रहा है.

Delhi | Leaders of opposition parties tie black armbands, wear black coloured clothes to protest against the Centre saying that the "voice of Opposition being suppressed in Parliament" pic.twitter.com/HaogWeuzX8