Parliament Monsoon Session live: किसानों के मुद्दे पर हंगामे के आसार, कांग्रेस का प्रदर्शन

किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज दबाई जा रही है. नए कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए नहीं है. ये सिर्फ दो उद्योगपति के लिए हैं. सरकार किसानों का हक छीन रही है.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi drives a tractor to reach Parliament, in protest against the three farm laws pic.twitter.com/JJHbX5uS5L