Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन

राष्टपति के अपमान मामले पर, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली है. इसके बाद भी बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है और उनके खिलाफ नारे लगा रही है. वे ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, ताकि महंगाई पर चर्चा न हो सके.

Adhir Chowdhury has apologised for his remark. Even after that BJP is demanding an apology from Sonia Gandhi, raising slogans against her. They are doing this deliberately so that they don't have to discuss issues like price rise and inflation: Cong MP Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/LPP1YvkXf3