Parliament Monsoon Session Live Updates: राज्यसभा में हंगामा करने पर 3 और सांसद हुए निलंबित, कार्यवाही स्थगित

बीजेपी सांसद रमा देवी ने कहा कि हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम इसे एक राष्ट्र के रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे. महिला होने के नाते, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमें उनपर शर्मा आती है कि वे एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति होने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं. उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

We are not going to tolerate this insult. We won't tolerate it as a nation. And we won't tolerate it as women. Shame on them for feeling ashamed of having a tribal woman as the President. They must apologise: BJP MP Rama Devi on Congress leader's 'Rashtrapatni' remark