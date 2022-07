Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद में विपक्ष का हंगामा, 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी के उप-राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने पर कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर काम करे. हम टीएमसी के इस अचानक फैसले के पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे.

We want that the opposition should work unitedly. We will try to find the reason behind this sudden decision by TMC: Congress leader Mallikarjun Kharge on TMC to abstain from voting in the vice-president election pic.twitter.com/J0sfarT8yX