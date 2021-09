Bengal Bypoll LIVE: कड़ी सुरक्षा के बीच भवानीपुर में मतदान शुरू, ममता को बीजेपी दे रही चुनौती

भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा देखने को मिली थी, ऐसे में सुरक्षा को काफी कड़ा किया गया है. बीजेपी की ओर से लगातार ममता सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा था. भवानीपुर समेत अन्य दो सीटों पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए भी अलग से स्पेशल वाहनों को लगाया गया है और बूथ की सुरक्षा पुलिस के हाथ में दी गई है.

#WestBengalBypolls | Security deployment at a polling booth of ward number 71 in Bhabanipur



Besides Bhabanipur, bypolls will also be held in Shamsherganj and Jangipur in the Murshidabad district. pic.twitter.com/P1HAShSrRX