Weather Forecast, Fog and Rainfall Live Updates: दिल्ली-बिहार समेत उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें लेट

Weather Latest Update: मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई जगह पर सुबह के समय से ही घना कोहरा छाया रहा. जयपुर में विजिबिलिटी 25 मीटर की है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विजिबिलिटी 0 मीटर, बिहार के पटना में 50 मीटर, ओडिशा के भुवनेश्वर में 50 मीटर और दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 200 मीटर तक की हो गई है. इसके अलावा, शुक्रवार सुबह पंजाब के लुधियाना और अंबाला में विजिबिलिटी 25 मीटर की है. उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ आदि जैसे जिलों में भी घना कोहरा छाया हुआ है.

At 0830 hrs, Dense to very dense fog is reported at Punjab (visibility at Ludhiana and Ambala 25 m each, Patiala 50 m); Haryana (visibility at Hisar and Karnal 254 m each); Uttar Pradesh (Visibility at Agra 0m, Bareilly and Gorakhpur 25m each, Meerut and Lucknow 50 m each ): IMD