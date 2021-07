बारिश का कर रहे इंतजार? अगले 24 घंटे में दिल्ली समेत उत्तर भारत में पहुंचेगा मॉनसून, जानें मौसम

जम्मू-कश्मीर में मॉनसून एक्टिव है. जम्मू के कई इलाकों में बारिश हो रही है. भारी बारिश के चलते कई इलाकों जलभराव हो गया है. वहीं, प्रदेश का मौसम खुशनुमा है. मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 से 13 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Heavy rain lashes Jammu city, bringing respite from the heat. India Meteorological Department (IMD) predicts 'Partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or duststorm' for Jammu today. pic.twitter.com/cr6Ly36IFK