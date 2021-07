Weather Live: दिल्ली-NCR में भारी बारिश से आफत, गुरुग्राम के कई इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक जाम

गुरुग्राम में झमाझम बारिश के कारण साइबर सिटी डूब गई है. शहर के ज्यादातर इलाको में जलजमाव (Waterlogging) की समस्या से जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है. गुरुग्राम के सेक्टर 31, सेक्टर 40, सेक्टर 10, सेक्टर 37 जैसे दर्जनों इलाके जलमग्न को गए हैं.

#WATCH | Haryana: Parts of Gurugram face waterlogging after receiving rainfall this morning.



India Meteorological Department (IMD) forecasts 'Generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers' for Gurugram today. pic.twitter.com/ovVwGTicB2