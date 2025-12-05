Parliament Winter Session Live: संसद सत्र शुरू होते ही हुआ हंगामा... शोर-शराबे के बीच प्रश्नकाल

10:41 AM (25 मिनट पहले)

सरकार क्यों लगा रही उत्पादन-आधारित कर? वित्त मंत्री ने दिए तर्क

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विधेयक के पीछे के तर्क को विस्तार से बताते हुए कहा, “सेस लगाया जा रहा है क्योंकि जीएसटी प्रणाली उपभोग पर कर लगाती है, और आज भी पान मसाला पर जीएसटी के तहत 28 प्रतिशत प्लस मुआवजा सेस लगता है. चूंकि मुआवजा सेस समाप्त होने वाला है, वह हिस्सा 40 प्रतिशत सेस में स्थानांतरित हो जाएगा. हालांकि, पान मसाला के कई प्रकार अभी भी कर के दायरे में नहीं आते क्योंकि जीएसटी उपभोग के आधार पर लगाया जाता है. जीएसटी के तहत उत्पादन क्षमता या उत्पादन पर कोई कर नहीं लगता. इसलिए तंबाकू पर जीएसटी लगता है और हाल ही में उत्पाद शुल्क के दायरे में लाया गया था.”

उन्होंने आगे कहा कि उत्पाद शुल्क उत्पादन पर कर लगाता है, लेकिन पान मसाला को उत्पादन के आधार पर कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह उत्पाद शुल्क योग्य उत्पाद के रूप में वर्गीकृत नहीं है. “इसलिए, सिगरेट को उत्पाद शुल्क के दायरे में लाया गया और आदर्श रूप से पान मसाला को भी शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह उत्पाद शुल्क की श्रेणी में नहीं है. इसलिए, सिगरेट पर अब उत्पाद शुल्क लगता है, जैसा कि होना चाहिए, जिसमें 40% से अधिक कर लगता है, ताकि वे सस्ते में उपलब्ध न हों, लेकिन पान मसाला को इस तरह कर नहीं लगाया जा सकता. इसलिए, नई कानून के माध्यम से सरकार उत्पादन-आधारित कर सेस के रूप में लगा रही है.”