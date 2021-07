Parliament Monsoon Session LIVE: संसद सत्र शुरू होते ही जोरदार हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि संसद में कोरोना नियमों का पालन करें. अब तक 40 करोड़ लोग कोरोना में बाहुबली बन चुके हैं. इस महामारी ने पूरी मानव जाति को चपेट में लिया है. हम चाहते हैं कि इस सत्र में सार्थक चर्चा हो, ताकि महामारी से लड़ाई में नया पन आ सके. पीएम ने कहा कि मैंने सदन के सभी नेताओं से आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वो समय निकालें तो मैं महामारी के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको देना चाहता हूं. हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और बाहर भी. मैं चाहता हूं कि विपक्ष के नेता तीखे से तीखा सवाल पूछें, लेकिन सरकार को भी जवाब देना मौका दें.

I would like to urge all the MPs & all the parties to ask the most difficult & sharpest questions in the Houses but should also allow the Govt to respond, in a disciplined environment. This will boost the democracy, strengthen people's trust & improve pace of development: PM Modi pic.twitter.com/eG6FoqTcl8