Lakhimpur Kheri Case Live: लखीमपुर पर मुंबई में विरोध, बसों पर पथराव, कई इलाकों में रोकी गई बेस्ट की सर्विस

लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश पुलिस आशीष मिश्रा टेनी को आज सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी. इससे पहले कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. कोर्ट तय करेगा की आशीष मिश्रा को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजना है या नहीं.

#WATCH | Security beefed up outside Sessions Court in Lakhimpur Kheri where Union MoS (Home) Ajay Kumar Mishra's son Ashish, an accused in the violence case, will be produced by police today pic.twitter.com/iArRQS3Ryq