LIVE: Bikaner Express हादसे में अब तक 5 की मौत, मौके पर पहुंची NDRF

वहीं, बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि उत्तर बंगाल में आज भीषण रेल दुर्घटना में लोगों की मौत से बेहद आहत हूं. शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के लिए प्रार्थना है. सीएम ने बताया कि रेल मंत्री से इस संबंध में बात हुई है. हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और हर संभव सहायता की पेशकश करेंगे.

Extremely pained by the loss of lives in the horrific train mishap in North Bengal today. Condolences to the bereaved. Praying for the injured.



I spoke to Hon'ble Railway Minister Shri @AshwiniVaishnaw Ji



We are monitoring the situation and shall offer all possible assistance